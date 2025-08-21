Dev Bankadan Kritik Uyarı! Kur Oyunu Değişiyor, Dolar ve Euro İçin Şaşırtan Tahmin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası finans devi ING, küresel piyasalara ilişkin yeni beklentilerini paylaştı. Banka, 2025 yılı boyunca üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu indirimlerin sırasıyla Eylül, Ekim ve Aralık aylarında gerçekleşeceği öngörülüyor. 2026 yılında ise faiz indirimi sürecinin devam edeceği ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizinin yüzde 3,25 seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor.

DOLAR ÜZERİNDEKİ DESTEK ZAYIFLIYOR

ABD işgücü piyasasında gözlemlenen yavaşlama – özellikle bordro revizyonları ve genel zayıf eğilim – dolara olan desteği azaltıyor. Öte yandan, tarife kaynaklı enflasyonist baskıların geçici olacağı ve kısa vadede etkisini yitireceği düşünülüyor.

DOLAR SATIŞI ARTABİLİR

Fed’in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte hedge (kur riski koruma) maliyetlerinin düşmesi bekleniyor. ING, bu durumun yeni dolar satışlarını teşvik edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, mevsimsel zayıflık ve 2026 yılında göreve başlayabilecek yeni Fed başkanının yaratabileceği belirsizlikler de risk unsuru olarak öne çıkıyor.

EURO BÖLGESİ VARLIKLARINA YABANCI İLGİSİ

Euro bölgesine yönelik yabancı yatırımcı ilgisi dikkat çekiyor. Sadece Mayıs ve Haziran aylarında bölge varlıklarına toplamda 236 milyar euroluk giriş gerçekleşti. Bu güçlü talep, Euro'nun küresel piyasadaki konumunu destekliyor.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ

Tüm ekonomik göstergeler ışığında ING, Euro/dolar paritesinde yükseliş öngörüyor. Banka, 2025 yılının sonuna kadar paritenin 1.20 seviyelerine ulaşmasını, 2026 sonunda ise 1.22 ile 1.25 aralığında dengelenmesini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi