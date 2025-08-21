Yükseliş Hız Kesmiyor! Dolar ve Euro Güne Zirvede Başladı

Dün güne yükselişle başlayan dolar bugün de güne yükselişle başladı. Dün 40,9180 lira ile güne başlayan dolar bugün güne 40,9280 liradan başladı. Dün ise 47,6660 liradan işlem gören euro ise bugün 47,7970 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları yeni güne artışla başladı. Dolar güne 40,9280 liradan, avro ise 47,7990 liradan işlem görerek açılış yaptı.

Piyasada doların alış fiyatı 40,9260 lira, satış fiyatı ise 40,9280 lira olarak belirlendi. Euro ise 47,7970 liradan alınırken, 47,7990 liradan satılıyor.

DÖVİZ KURUNDA YÜKSELİŞ

Döviz kurları dün güne göre yükseliş kaydetti. Bir önceki gün dolar 40,9260 liradan, euro ise 47,7500 liradan satılmıştı.

TRUMP'IN İSTEĞİ PİYASALARI SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden ayrılmasını talep etmesi, finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açmıştı.

Trump’ın çıkışı sonrası dolar düşmüş, euro ve yen gibi diğer para birimleri karşısında değer kaybetmişti.

Trump, Federal Konut Finans Kurumu Başkanı’nın, Lisa Cook hakkında ipotek dolandırıcılığı şüphesiyle Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesi gerektiği yönündeki çağrısını gerekçe göstermişti. Konuya ilişkin ne Fed’den ne de Cook’tan resmi bir açıklama gelmişti.

Bannockburn Global Forex’in baş stratejisti Marc Chandler, “Piyasa, başkanın Fed’e doğrudan müdahalesini hoş karşılamadı. Yatırımcılar bu rahatsızlığı dolardan çıkarak gösterdi” değerlendirmesinde bulunmuştu.

EURO YENİDEN GÜÇ KAZANDI

Trump’ın açıklamaları sonrası dolar endeksinde düşüş yaşanmıştı. Endeks, gün içinde yüzde 0,16 azalarak 98,16 seviyesine gerilerken; euro yüzde 0,15 artışla 1,1664 dolara yükselmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Dolar Euro Donald Trump
