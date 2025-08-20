Dolar Kritik Eşikte! 41 Lirayı Zorluyor
Dolar güne yükselişle başladı, euroda ise düşüş yaşandı. Dolar 40,9180 liradan, euro ise 47,6660 liradan işlem görüyor. Dün dolar 40,8880, euro ise 47,7810 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar güne yükselişle başladı. Dolar 40,9180 liradan, euro ise 47,6660 liradan işlem görüyor.
DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞTÜ
Serbest piyasada dolar 40,9160 liradan alınırken, 40,9180 liradan satılıyor. Euro ise 47,6640 liradan alınıp 47,6660 liradan satışa sunuluyor.
Dün doların satış fiyatı 40,8880 lira, euronun satış fiyatı ise 47,7810 lira olarak kaydedilmişti.
Kaynak: AA