Beklenen Haber Geldi: Mini EYT Düzenlemesi Meclis’te! Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Kapısı Aralandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye’de çalışan milyonlara çalışanın beklediği erken emeklilik fırsatını ‘Mini EYT’ düzenlemesini gündeme taşıdı. Yapılan değişikliklerle birlikte emeklilik yaşı 47, 48 ve 49’a kadar düşürüldü. Sigorta başlangıcı 1999 ile 2008 yılları arasında olan çalışanlar, gerekli prim gününü doldurduklarında yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Peki Mini EYT düzenlemesinden kimler yararlanacak? Erken emeklilik sistemi geliyor mu? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanacak? İşte milyonlarca kişiye umut olan Mini EYT düzenlemesinin detayları…

MİNİ EYT GÜNDEMDE

Yeni erken emeklilik sistemi Meclis’in gündeminde. Bu sistemde, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı esnetilerek daha genç yaşlarda emeklilik imkânı sağlanıyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur sigortalıları bu kapsamda emeklilik şansı elde edecek. Sigorta girişi 1999-2008 yılları arasında olanlar, belirlenen prim gününü tamamladıklarında SGK’ya dilekçe vererek başvurularını yapabilecek.

MECLİS’TE GÜNDEME GETİRİLECEK

Yeni düzenleme, Ekim ayında TBMM’nin açılmasıyla birlikte torba yasa kapsamında gündeme alınacak. Kabul edilmesi halinde yasa hemen yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak uygulanmaya başlanacak. Böylece, 47, 48 ve 49 yaşındaki vatandaşlar dilekçe vererek emeklilik başvurularını yapabilecek.

KİMLER BU FIRSATTAN YARARLANACAK?

Erken emeklilik için aranan şartlar oldukça net. Sigorta başlangıcı 1999-2008 yılları arasında olan, 47-49 yaş aralığını dolduran, SSK veya Bağ-Kur sigortası bulunan ve gerekli prim gününü tamamlayan herkes bu haktan faydalanabilecek. Bu koşulları taşıyan kişiler, SGK’ya başvurularını yaparak emeklilik sürecini başlatabilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Uzmanlar, vatandaşların yasalaşma sürecini dikkatle takip etmesini öneriyor. Erken emeklilik düzenlemesi kabul edildikten sonra başvurular için SGK’ya dilekçe verilmesi gerekiyor. Ayrıca, prim gün sayısı ve diğer emeklilik şartlarının önceden kontrol edilmesi sürecin hızlanması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi