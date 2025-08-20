Son Dakika… Galatasaray’a Müjde Gibi Müjde! Dursun Özbek Bir Dünya Yıldızı Daha Bitirdi

Son dakika Galatasaray transfer haberi… Savunma bölgesine takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek Osimhen ve Sane’den sonra bir yıldızı daha getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları.

Son Dakika… Galatasaray’a Müjde Gibi Müjde! Dursun Özbek Bir Dünya Yıldızı Daha Bitirdi
Galatasaray transferde bir bombayı daha patlatıyor. Savunma hattına takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Manchester City’nin yıldız savunmacısı Manuel Akanji’yi kadrosuna katmak üzere.
Sane ve Osimhen gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, bir bombayı daha patlatıyor.

GALATASARAY’DAN BİR BOMBA TRANSFER DAHA

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun son dakika olarak duyurduğu bilgilere göre, Galatasaray ve Manchester City, 30 yaşındaki İsviçreli oyuncunun transferi için anlaşmaya çok yakın.

TRANSFERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Galatasaray, 2022'de Borussia Dortmund’dan Manchester City’ye transfer olan Akanji için yoğun bir çaba harcıyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, ana pürüzün oyuncunun talep ettiği maaş olduğu öğrenildi. Akanji'nin 7.5 milyon Euro'luk maaş talebinde indirime gitmesi durumunda, sarı-kırmızılılar resmi sözleşme teklifini sunacak.

Transfermarkt'a göre 28 milyon Euro piyasa değerine sahip olan ve sözleşmesi 2027 yazında bitecek olan Akanji’nin ayrılığına, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kadroyu gençleştirme isteği ve oyuncunun geçtiğimiz sezon sergilediği formsuz performansın zemin hazırladığı ifade ediliyor.

