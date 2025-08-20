Gözünü Kırpmadan Aralıksız İzledi! Sezonun İlk Maçında Arda Güler’e sevgili sürprizi

La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Osasuna'yı tek golle mağlup etti. Karşılaşmada yer alan Arda Güler’se performansıyla adeta göz doldurdu. Güler’in en büyük destekçisi ise sevgilisi Duru Nayman oldu. Duru Nayman, maç boyunca Arda Güler'i ve atmosferi fotoğrafladı.

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle mağlup etti. İlk 11’de kendisine yer bulun Arda Güler’in performansı ise taraftarı mest etti.

TARAFTARLARIN ARASINDAN SEVGİLİSİ SEYRETTİ

Yeni rotasyonda yer bulan Arda Güler, Osasuna karşısında ilk maçına çıkarken ailesinin desteğini de yanına aldı. Santiago Bernabéu tribünlerinde taraftarlar ile birlikte yerini alan Güler ailesinin yanında milli yıldızın kız arkadaşı Duru Nayman da yer aldı.

FOTOĞRAF MAKİNESİYLE O ANLARI KAYDA ALDI

Kamerasını yanına alan Nayman, maç boyunca sevgilisi Arda Güler’i aralıksız seyretti. Zaman zaman etkili şutlar atan ve oyunu yönlendiren Arda Güler tribünleri dolduran taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.

Osasuna karşısındaki etkili oyun tribünlerden de alkış aldı. 90. dakika sonunda yerini Dani Ceballos'a bırakan Arda Güler'e hocası Xabi Alonso da övgü yağdırdı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, "Arda Güler, Real Madrid'e geldiğinden beri çok büyük bir gelişim gösterdi. Sadece kalite olarak bahsetmiyorum, pozisyon alma ve topu kontrol etme açısından da. İlk yarıda harika oynadı." ifadelerini kullandı.

