Arda Güler Şov Yaptı Real Madrid kazandı! Xabi Alonso Milli Yıldıza Mest Oldu

İspanyol devi Real Madrid, evinde konuk ettiği Osasuna'yı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

20 yaşındaki Güler, oyunun tamamına yakınında yer aldı. 90. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

MBAPPE ATTI REAL MADRID KAZANDI

Santiago Bernabeu Stadı'na 11 yıl sonra, bu kez Real Madrid'in futbolcusu değil teknik direktörü olarak dönen Xabi Alonso, Arda Güler’e ilk 11’de şans verdi. Karşılaşmanın ilk yarısının büyük çoğunluğu Osasuna'nın yarı sahası içinde geçse de, son vuruşlarda etkili olamayan Real Madrid aradığı golü bulamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti. İkinci yarının hemen başında ceza sahasında rakibi tarafından düşürülmesinden sonra verilen penaltıyı kullanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı. Deneyimli teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürerken, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer almıştı.

ALONSO MEST OLDU: ‘SAHADA DAHA FAZLA YER ALMASI LAZIM’

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın ardından Arda Güler'in performansını değerlendirdi. Güler’in daha fazla sahada olması gerektiğini vurgulayan Alonso, "Sadece kalite anlamında değil, aynı zamanda pozisyon anlayışı ve top hakimiyeti anlamında da gelişim gösterdi. İlk yarıda harika oynadı. Arda gelişmeye devam ediyor. Onun önemli bir oyuncu olması için ona süre vermeye devam etmeliyiz. Başarmak üzere." dedi.

Arda Güler'in gelişimine vurgu yapan Alonso "Arda Güler adım adım ilerliyor. Sadece kalite olarak değil - ki bu zaten ortadaydı - pozisyonunu anlamak olarak da ilerliyor… sağladığı istikrarla, kontrol etme biçimiyle ve oyuna bağlanma şekliyle. İlk yarıda bize sürekli hücum etme imkanı verdi. Onu desteklemeli ve ona verdiğimiz süreyi artırmalıyız ki önemli bir oyuncu olsun. Arda bu yolda ilerliyor ve onun adına mutluyum" diye konuştu.

ARDA GÜLER’İN SAHADAKİ PERFORMANSI

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 93 kez topla buluştu. 78 pas denemesinin 73'ünde isabet sağlayan Güler, yüzde 94'lük bir oran yakaladı. 2 kilit pas atan genç yıldız, 3 ortasının 1'inde başarı sağladı. Kaleyi 1 kez yoklayan Güler, isabet sağlayamadı. 7 ikili mücadelenin 4'ünden galibiyetle ayrılan Arda Güler, 5 hava topunun da 3'ünü kazanan isim oldu.

