Salah Bir İlke İmza Attı, Premier Lig'in En İyisi

Premier Lig'de yılın oyuncusu belli oldu. Muhammed Salah, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk isim oldu.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) Premier Lig’de yılın oyuncusunu belirledi. Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah, ödülü kazanan isim oldu.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Salah, takım arkadaşı Alexis Mac Allister, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Newcastle United'dan Alexander Isak, Chelsea'den Cole Palmer ve Arsenal'dan Declan Rice'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

3. KEZ BU BAŞARIYA ULAŞTI

Liverpool'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Salah, bu ödülü üç kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Yılın genç futbolcusu ise Aston Villa'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morgan Rogers seçildi.

Kaynak: AA

