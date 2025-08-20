Bissouma'dan Fenerbahçe'ye 'Yeşil Işık'

Fenerbahçe Nene transferini açıklarken, gündemdeki bir diğer isim olan Bissouma'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bissouma'nın bu hareketi 'yeşil ışık' olarak algılandı.

Salzburg’dan genç yıldız adayı Dorgeles Nene’yi 5 yıllığına renklerine bağlayan Fenerbahçe’de, gündemde olan bir diğer isim olan Yves Bissouma sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından taraftarlar heyecanlandı.

Fenerbahçe’nin gündemindeki Yves Bissouma, Mali milli takımından arkadaşı Nene’yi sarı*lacivertli ekibe transfer olduğu için kutladı.

Bissouma, Fenerbahçe’nin paylaşımınındaki fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Bissouma, “Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum” diye yazdı.

