Fenerbahçe Bombayı Gece Yarısı Patlattı, Dorgeles Nene Sessiz Sedasız İstanbul'a Geldi
Fenerbahçe yeni transferi Dorgeles Nene'yi gece yarısı sessiz sedasız İstanbul'a getirdi. Nene sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulübe imza atacak.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, yeni yıldızını gece yarısı sessiz sedasız İstanbul’a indirdi. Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe’nin futbol direktörü Devin Özek, ile birlikte İstanbul’a gelen 22 yaşındaki Malili yıldız sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak.
Bu sezon Salzburg ile 8 maça çıkan Nene, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
