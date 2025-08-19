Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava! Futbolda Tüm Dengeleri Değiştirecek

Eski Fransız milli futbolcu Lassana Diarra, 2014 yılında başlattığı hukuk mücadelesinde kritik bir adım attı. Diarra, FIFA ve Belçika Futbol Federasyonu’na karşı açtığı davada 56 milyon sterlin tazminat talep etti.

Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava! Futbolda Tüm Dengeleri Değiştirecek
Bir dönem dünyanın önde gelen futbol yıldızlarından olan eski Fransız milli futbolcu Lassana Diarra, spor dünyası için emsal niteliğinde bir dava açtı. Diarra, FIFA ve Belçika Futbol Federasyonu’ndan 56 milyon sterlin tazminat ve faiz talep ettiği bir dava yoluna gitti. Kariyerinde Real Madrid ve PSG gibi dünya devlerinin formasını giyen futbolcunun davasına FIFPRO, FIFPRO Avrupa ve UNFP tarafından da destek geldi.

Fransız futbolcu, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini feshettiği için Belçika’nın Charleroi takımına transfer olamayınca FIFA, futbolcunun transferini engelleyerek ona 10 milyon euro para cezası verdi. Bu olaydan sonra başlayan hukuk mücadelesinde Diarra, yalnızca kendi hakkını değil, benzer durumda mağdur olan tüm futbolcuların haklarını savunduğunu ifade ediyor.

'BUNU GENÇLER İÇİN YAPIYORUM'

Uzun süredir hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Diarra, 2014’ten beri süren davasını sadece kendisi için değil, ekonomik gücü olmayan genç futbolcular için de sürdürdüğünü anlattı. 40 yaşındaki eski futbolcu, "FIFA'nın gücüne karşı koyabildiysem bu benim kariyerim sayesinde. Ancak FIFA’nın ABAD karşısında kaybetmesine rağmen kurallarını hukuka uygun şekilde düzenlememesi, oyunculara yönelik küçümseme tutumunun bir göstergesi" diye konuştu.

AB ADALET DİVANI HAKLI BULMUŞTU

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), geçtiğimiz aylarda verdiği kararda Diarra’yı haklı bulduğunu açıklayarak FIFA’nın Diarra’nın Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini tek taraflı feshederek Belçika ekibi Charleroi ile anlaşmasını engellediğine ve bunun AB’nin rekabet ile işçilerin serbest dolaşım hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

