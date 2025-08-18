Süper Lig'de İlk Haftadan Ayrılık! Yeni Hoca da Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligde ilk 2 hafta Galatasaray ve Konyaspor'a 3-0’lık skorlarla mağlup oldu. Bunun arkasından kulüp, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Burak Yılmaz

YENİ HOCA BURAK YILMAZ

İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü’nde yeni teknik direktörün Burak Yılmaz olması bekleniyor. Kırmızı-siyahların genç teknik adamla prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA