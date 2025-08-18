Süper Lig'de İlk Haftadan Ayrılık! Yeni Hoca da Belli Oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, ilk haftadan alınan iki mağlubiyet sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Gaziantep ekibinde, yeni teknik direktörün Burak Yılmaz olacağı belirtiliyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligde ilk 2 hafta Galatasaray ve Konyaspor'a 3-0’lık skorlarla mağlup oldu. Bunun arkasından kulüp, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

YENİ HOCA BURAK YILMAZ

İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü’nde yeni teknik direktörün Burak Yılmaz olması bekleniyor. Kırmızı-siyahların genç teknik adamla prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklendiği öğrenildi.

