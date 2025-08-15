TFF Açıkladı: Türkiye Kupası’nda Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın hangi formatla oynanacağını kamuoyuyla paylaştı.

TFF Açıkladı: Türkiye Kupası'nda Yeni Dönem Başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın hangi formatla oynanacağını kamuoyuyla paylaştı.

Kurumun yaptığı resmi duyuruda şu bilgilere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.

Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek."

Yeni formatla birlikte Türkiye Kupası'nın daha rekabetçi ve seyir zevki yüksek bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Federasyon, hem profesyonel hem amatör kulüplere fırsat tanıyan bu modelin, futbolun tabana yayılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

