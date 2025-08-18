Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar! Mourinho Bizzat Devrede: 25 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun

Süper Lig'e kötü başlangıç yapan Fenerbahçe, Göztepe karşısında 2 puanı sahada bıraktı. Savunma hattındaki eksiklikleri kapatmak isteyen sarı-lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli ekip, 1.90'lık Meksikalı stoper için devreye girdi. Jose Mourinho devreye girdi, 25 milyon eruoluk yıldız hayırlı uğurlu olsun. İşte Fenerbahçe transfer haberinin detayları...

Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar! Mourinho Bizzat Devrede: 25 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun
Savunma hattına takviyede bulunmak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetim, Edson Alvarez için düğmeye bastı. Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncu için sarı lacivertliler, West Ham United ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'YE 1.90'LIK MEKSİKALI DUVAR

Yaz transfer döneminde Archie Brown, Jhon Duran, Milan Skriniar ve Nelson Semedo gibi transferleri kadrosuna katan, Kerem Aktürkoğlu transferinde de mutlu sona çok yakın olan Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi. Bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Edson Alvarez'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

MOURINHO BİZZAT DEVREDE! 25 MİLYON EUROLUK YILDIZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Eski takımı Ajax ve iki Avrupa kulübü daha transferde aktif bir rol üstlenme gayreti içerisinde. West Ham ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde tarafların birbirine yakın olduğu, kararın Meksikalı oyuncuda olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

