Galatasaray O İsmi KAP'a Bildirdi

Galatasaray, Sportif AŞ Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine belirlenen isim Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte hayatını kaybeden yönetim kurulu üyesi Mehmet İsmail Sarıkaya’nın yerine Ahmet Eler’in atandığı bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan KAP açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 15.08.2025 tarihli yazısı ile; Sayın Ahmet ELER'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.



Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar ile; vefat eden şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet İsmail Sarıkaya'nın yerine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sayın Ahmet ELER'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Sayın Ahmet ELER'in bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş bilgileri ekte yer almaktadır.

Kaynak: AA