Galatasaray'a 1.90'lık Stoper! Dursun Özbek 25 Milyon Euroluk Yıldızı İstanbul'a Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak

Hücum hattını Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarla doluran Galatasaray'da stoper bölgesi için arayış sürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetimden taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Galatasaray'a 1.90'lık stoper! Dursun Özbek 25 milyon euroluk yıldızı İstanbul'a getiriyor. Havalimanı dolup taşacak. İşte sürpriz transferin detayları...

Son Güncelleme:
Galatasaray'a 1.90'lık Stoper! Dursun Özbek 25 Milyon Euroluk Yıldızı İstanbul'a Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Öncelikli olarak stoper bölgesine takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardı. İşte Fildişili stoperin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

GALATASARAY'A 1.90'LIK STOPER

Savunma hattına takviye planlayan Galatasaray'da gündem Monaco'nun Fildişili stoperi Wilfried Singo'ydu. Sarı kırmızılı kulüp, transferde mutlu sona ulaştı. Cimbom, Fransız ekibi ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'a 1.90'lık Stoper! Dursun Özbek 25 Milyon Euroluk Yıldızı İstanbul'a Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak - Resim : 1

ANLAŞMA TAMAM! İŞTE İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH...

Africafoot'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu salı günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve transferin son detaylarını tamamlayacak.

Galatasaray'a 1.90'lık Stoper! Dursun Özbek 25 Milyon Euroluk Yıldızı İstanbul'a Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak - Resim : 2

Singo'nun Galatasaray'a kiralık olarak katılacağı, anlaşmada 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu aktarıldı. Oyuncunun kontratının 2030 yılına kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Kayserispor-Galatasaray Maçı Biletleri Cep YakıyorKayserispor-Galatasaray Maçı Biletleri Cep YakıyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Dursun Özbek
Son Güncelleme:
1970'li Yılların Taçsız Kraliçesiydi: Türk Halk Müziği'nin Efsane İsmi Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti! 'Taçsız Kraliçe' Hayatını Kaybetti
Kerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye Girdi Kerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye Girdi
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
Kayserispor-Galatasaray Maçı Biletleri Cep Yakıyor Kayserispor-Galatasaray Maçı Biletleri Cep Yakıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı