Galatasaray'a 1.90'lık Stoper! Dursun Özbek 25 Milyon Euroluk Yıldızı İstanbul'a Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Öncelikli olarak stoper bölgesine takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardı. İşte Fildişili stoperin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

GALATASARAY'A 1.90'LIK STOPER

Savunma hattına takviye planlayan Galatasaray'da gündem Monaco'nun Fildişili stoperi Wilfried Singo'ydu. Sarı kırmızılı kulüp, transferde mutlu sona ulaştı. Cimbom, Fransız ekibi ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı.

ANLAŞMA TAMAM! İŞTE İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH...

Africafoot'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu salı günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve transferin son detaylarını tamamlayacak.

Singo'nun Galatasaray'a kiralık olarak katılacağı, anlaşmada 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu aktarıldı. Oyuncunun kontratının 2030 yılına kadar geçerli olacağı ifade edildi.

