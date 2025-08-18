Kayserispor-Galatasaray Maçı Biletleri Cep Yakıyor

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Kayserispor, bu mücadelenin bilet fiyatlarını duyurdu.

Kayserispor-Galatasaray Maçı Biletleri Cep Yakıyor
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında 24 Ağustos Pazar günü Kayseri’deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları 3.038 TL ile 6.038 TL arasında değişiklik gösterirken, deplasman tribünü biletleri 3.838 TL olarak belirlendi.

Kayserispor taraftarları, sezonun en dikkat çeken iç saha maçlarından biri için yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: DHA

Kayserispor Galatasaray
