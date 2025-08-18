Beşiktaş Ayrılık Haberini Resmen Duyurdu
Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Ricardo'nun Athletico Paranaense'ye kiralık transferini resmen duyurdu.
Beşiktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ayrılığı resmen duyurdu.
Brezilyalı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, Brezilya’nın Athletico Paranaense ekibine kiralandı.
Kulübün açıklamasında 21 yaşındaki yıldız adayının 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense’ye kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur.
Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.
