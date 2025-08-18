Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Tek Golle Geçti

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı, Augusto'nun 75. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

Son Güncelleme:
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Tek Golle Geçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. 56. dakikada Visça'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Savic meşin yuvarlağı altıpas içindeki Onuachu'ya indirdi. Nijeryalı santrforun yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak çizgi üzerindeki takım arkadaşı Folcarelli'den döndü.

75. DAKİKADA İŞLER DEĞİŞTİ

75. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sikan'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Augusto, altıpasa düşen topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi, skor 1-0 oldu.

90. dakikada Mendy'nin ceza yayının sağından plasesinde, top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, Karadeniz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'de İlk Haftadan Ayrılık! Yeni Hoca da Belli OlduSüper Lig'de İlk Haftadan Ayrılık! Yeni Hoca da Belli OlduSpor
Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar! Mourinho Bizzat Devrede: 25 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu OlsunFenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar! Mourinho Bizzat Devrede: 25 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor Kasımpaşa
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar! Mourinho Bizzat Devrede: 25 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'ye 1.90'lık Meksikalı Duvar!
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
Süper Lig'de İlk Haftadan Ayrılık! Yeni Hoca da Belli Oldu Süper Lig'de İlk Haftadan Ayrılık
Alışveriş Yapacaklar Dikkat! Türkiye'nin Dev Zincir Marketinde Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı Banka Kartıyla Ödeme Yapmak Yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava! Futbolda Tüm Dengeleri Değiştirecek Ünlü Futbolcudan FIFA'ya Tarihi Dava
Kim Milyoner Olmak İster'de Büyük Hayal Kırıklığı! Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki... Büyük Ödüle Üç Adım Kala Öyle Bir Karar Verdi Ki...
EYT'yi Kaçıranlar Bu Haberle Bayram Edecek! 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı! İşte Aranan Şartlar 3600 Günle 3 Yıl Erken Emeklilik İmkanı
Aydın’da Gündem Olan Pankart! 'Çerçioğlu' İsyanı Sokağa İndi: ‘344.003 Kez Haram Olsun’ Aydın’da Gündem Olan Pankart! 'Çerçioğlu' İsyanı Sokağa İndi: ‘344.003 Kez Haram Olsun’
Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye!