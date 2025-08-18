Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Tek Golle Geçti
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı, Augusto'nun 75. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. 56. dakikada Visça'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Savic meşin yuvarlağı altıpas içindeki Onuachu'ya indirdi. Nijeryalı santrforun yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak çizgi üzerindeki takım arkadaşı Folcarelli'den döndü.
75. DAKİKADA İŞLER DEĞİŞTİ
75. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sikan'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Augusto, altıpasa düşen topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi, skor 1-0 oldu.
90. dakikada Mendy'nin ceza yayının sağından plasesinde, top az farkla auta çıktı.
Müsabaka, Karadeniz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
