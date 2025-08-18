Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun

Süper Lig'de Göztepe ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geli. Fenerbahçe, Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Christoph Baumgartner'in menajeriyle temasa geçti.