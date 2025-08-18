Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu Olsun
Fenerbahçe 10 numara transferi için düğmeye basmış durumda. Orta saha geçişlerinde büyük sorun yaşayan ve teknik bir isim transferinde bulunmak isteyen sarı-lacivertli yönetimden flaş bir hamle geldi. Kanarya, Avusturyalı 10 numara oyuncunun menajeriyle temasa geçti. İşte sürpriz transferin detayları...
Kaynak: Takvim
Süper Lig'de Göztepe ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geli. Fenerbahçe, Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Christoph Baumgartner'in menajeriyle temasa geçti.
FENERBAHÇE'DEN 12 MİLYON EUROLUK ORTA SAHA TRANSFERİ
Takvim'de yer alan habere göre Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Christoph Baumgartner'in menajeriyle temasa geçti. 26 yaşındaki Avusturyalı yıldız, on numara pozisyonunda görev yapıyor.
MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ! HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun, Leipzig ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.