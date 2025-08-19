Fenerbahçe'nin Kaderi Benfica Maçında Saklı! İşte 7 Maddede Kurtuluşun Şifreleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica ile yarın karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde akıllarda pek çok soru işareti oluşurken, kulübün kurtuluşu da bu maçta saklı... İşte 7 maddede Fenerbahçe'nin kaderinin şifreleri!

Temsilcimiz Fenerbahçe, yarın UEF Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda yarın Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma birçok spor camiasından birçok kişiye göre sarı-lacivertli takım için dönüm noktası olarak görülüyor.

Hürriyet’ten Süleyman Arat da bugünkü yazısında, Benfica karşılaşmasının önemini 7 maddede anlattı.

Uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi hasreti çeken Fenerbahçe’nin gruplara kalması durumunda, başkan Ali Koç’tan teknik ekibe, futbolculardan taraftara kadar herkes derin bir nefes alma şansına sahip.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

ALİ KOÇ’A SEÇİM İÇİN CAN SUYU OLABİLİR

İşte 7 maddede Benfica karşılaşmasının

1- Fenerbahçe’nin Benfica’yı elemesi durumunda, eylüldeki seçimli genel kurul için Ali Koç’un eli bir hayli güçlenecek.

2- Süper Lig’de Göztepe beraberliği eleştiri oklarını yeniden Jose Mourinho’ya çevrildi.Benfica’yı elemesi durumunda Fenerbahçe’nin teknik direktörü de hem Türkiye hem de dünya çapında yeniden kredi sahibi olacak.

3 - UEFA Şampiyonlar Ligi’ne girmenin geliri Fenerbahçe’yi mali açıdan rahatlatacak. Bu gelir Fenerbahçe’nin eli transferler için de güçlendirmiş olacak.

4- Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde en prestijli turnuvasına katılmak, Fenerbahçe futbolcularının da değerini katlayacak. Oyuncular kendilerini vitrine koyma fırsatı bulacak.

5 - Bir süredir borsada inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe hisseleri de değerlenecek.

6- Benfica karşısında ilk maçın kazanılması, Kocaelispor karşılaşması için de doping olacak.

7 - Ancak Şampiyonlar Ligi’nden elenilmesi durumunda, yukarıdaki tüm maddeler geçerliliğini yitirecek. Zaten kırılgan olan Fenerbahçe dinamikleri daha da geriye gidecek.

Kaynak: Hürriyet

