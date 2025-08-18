Fenerbahçe-Benfica Maçının Hakemi Belli Oldu
Fenerbahçe'nin Benfica ile karşılaşacağı ilk maçta Alman hakem Daniel Siebert görev alacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, 20 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
