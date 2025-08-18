Fenerbahçe’nin ‘Efsane Başkanı’ Ali Şen Yoğun Bakımda! 'Konuşamıyor, Kimseyi Tanımıyor'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ‘Efsane Başkanı’ olarak bilinen Ali Şen, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ali Şen'in kimseyi tanımadığını ve konuşamadığını belirtildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’nin ‘Efsane Başkanı’ Ali Şen Yoğun Bakımda! 'Konuşamıyor, Kimseyi Tanımıyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Spor Kulübü ‘nün 1994-1998 yılları arasında başkanlık görevini yürüten iş insanı Ali Şen, Bodrum Acıbadem Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

‘KONUŞAMIYOR VE YAKINLARINI TANIMIYOR’

86 yaşındaki Ali Şen’in yakın çevresi hastanede onu bir an olsun yalnız bırakmazken, oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuyla ilgili olarak, "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe’nin ‘Efsane Başkanı’ Ali Şen Yoğun Bakımda! 'Konuşamıyor, Kimseyi Tanımıyor' - Resim : 1
Ali Şen

ALİ ŞEN KİMDİR?

Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden ve spor camiasının önemli figürlerinden biri olan Ali Şen, 12 Nisan 1939 tarihinde o dönemde Yugoslavya sınırları içinde bulunan Priştine’de (bugünkü Kosova) doğdu. Genç yaşta ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç eden Şen, eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra iş dünyasına adım attı. Özellikle sanayi ve otomotiv sektörlerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihinde önemli bir yere sahip olan Ali Şen, başkanlık yaptığı dönemlerle sarı-lacivertli camiada iz bıraktı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK DÖNEMLERİ

İlk Dönem (1981-1983): Başkanlık görevine ilk kez bu yıllarda seçilen Ali Şen, altyapı yatırımları ve tesisleşme projelerine ağırlık verdi. Kulübün yapısal gelişimine katkı sağladı.

İkinci Dönem (1994-1998): En çok başarı elde ettiği bu süreçte Fenerbahçe, 1995-96 sezonunda Süper Lig şampiyonu olarak 7 yıllık hasreti sonlandırdı. O dönemde söylediği "Fenerbahçe şampiyon olduğunda ertesi gün hava güzelleşir" sözü, taraftarlar arasında sembolik hale geldi.
Ali Şen, liderlik tarzı ve etkileyici duruşuyla tanınan bir başkandı. Taraftarla kurduğu samimi ilişki, futbola olan tutkusu ve medyadaki cesur açıklamalarıyla dikkat çekti. Yönetiminde Fenerbahçe hem mali açıdan yeniden yapılanmaya gitti hem de sahada başarılı sonuçlar aldı.

Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra da kulüple olan bağını koparmayan Şen, zaman zaman Fenerbahçe gündemine dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürdü. Bugün hâlâ sarı-lacivertli taraftarlar arasında “efsane başkan” olarak anılıyor.

Fenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu OlsunFenerbahçe'den Orta Sahaya Bomba Takviye! Jose Mourinho 12 Milyon Euroluk Orta Sahayı Kaptı: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor
Fenerbahçe Yeniden Gündeme Almıştı: Uğurcan Çakır İçin Haber Gece Yarısı GeldiFenerbahçe Yeniden Gündeme Almıştı: Uğurcan Çakır İçin Haber Gece Yarısı GeldiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Şen Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Teknoloji İnsanlığı Bir Kez Daha Yendi! Yapay Zeka Güzeli 76 Yaşındaki Adamın Sonunu Getirdi, Korkunç Ölüm Yapay Zeka Güzelinin Korkunç Ölüm Tuzağı
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi
Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber!
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Devrildi
Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı Şemsiyeleri Hazırlayın! Sağanak ve Fırtına Yolda… Meteoroloji’den 11 İl İçin Kritik Uyarı
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler… Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…
Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı
İsrail Karıştı: Netanyahu’nun Parti Binası Önünde Protestocular ve Polis Arasında Çatışma İsrail Karıştı: Netanyahu’nun Parti Binası Önünde Protestocular ve Polis Arasında Çatışma