Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna sahasında İkas Eyüpspor’u ağırlayarak başlayan Beşiktaş, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip gelerek yeni sezona 3 puanla giriş yaptı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği İkas Eyüpspor’u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi - Resim : 1

SÜPER LİG’DE SEZONUN İLK GOLÜ

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, 19. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golüyle öne geçti. Bu gol, Süper Lig’de sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Eyüpspor ise 29. dakikada Mame Thiam’ın kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Rafa Silva, 90+6. dakikada attığı golle Beşiktaş’a galibiyeti getirdi.

Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi - Resim : 2

GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 6 sezona da galibiyetle başlamış oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundaki Sivasspor mağlubiyetinin ardından her sezon açılış maçını kazanarak bu istikrarını sürdürdü.

Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi - Resim : 3

ABRAHAM’DAN ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Yeni transfer Abraham, Beşiktaş formasıyla 5. resmi maçında 6. golünü atarak taraftarını sevindirdi. Avrupa kupalarında da golleriyle dikkat çeken İngiliz golcü, bu performansıyla sezona damga vurmaya aday olduğunu gösterdi.

Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi - Resim : 4

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda kalesinde gol gördü. Avrupa maçları dahil olmak üzere toplam 5 maçta 10 gol yiyen siyah-beyazlılar, savunma hattındaki sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi - Resim : 5

TARAFTARDAN İLK YARIYA TEPKİ

İlk yarı sonunda tribünlerden gelen yuhalama sesleri, Beşiktaşlı futbolcuları soyunma odasına protestolar eşliğinde gönderdi. Taraftarlar, maçın ilerleyen dakikalarında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e istifa çağrısında bulunurken, hakem Halil Umut Meler de tepkilerden nasibini aldı.

Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi - Resim : 6

TAYLAN İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş’ta maçın 70. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu, oyuna devam edemedi ve yerini Emrecan Terzi’ye bıraktı. Ayrıca yeni transfer Taylan Bulut, 85. dakikada oyuna girerek Beşiktaş formasını ilk kez giydi.

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş Eyüpspor Süper Lig
Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi
Barış Alper İçin Flaş Karar
SON DAKİKA: Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda! Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi...
Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda
Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber! Yıldız Futbolcuda Kas Yaralanması Tespit Edildi
Benfica Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Kötü Haber!
ÇOK OKUNANLAR
Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı Pakistan’da Muson Kabusu! 7 Köy Haritadan Silindi, 645 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Yıkıldı
Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi