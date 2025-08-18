Beşiktaş’tan Son Nefeste Galibiyet! Eyüpspor’u Devirdi, Yeni Sezona 3 Puanla Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği İkas Eyüpspor’u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

SÜPER LİG’DE SEZONUN İLK GOLÜ

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, 19. dakikada Tammy Abraham’ın penaltı golüyle öne geçti. Bu gol, Süper Lig’de sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Eyüpspor ise 29. dakikada Mame Thiam’ın kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Rafa Silva, 90+6. dakikada attığı golle Beşiktaş’a galibiyeti getirdi.

GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 6 sezona da galibiyetle başlamış oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundaki Sivasspor mağlubiyetinin ardından her sezon açılış maçını kazanarak bu istikrarını sürdürdü.

ABRAHAM’DAN ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Yeni transfer Abraham, Beşiktaş formasıyla 5. resmi maçında 6. golünü atarak taraftarını sevindirdi. Avrupa kupalarında da golleriyle dikkat çeken İngiliz golcü, bu performansıyla sezona damga vurmaya aday olduğunu gösterdi.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda kalesinde gol gördü. Avrupa maçları dahil olmak üzere toplam 5 maçta 10 gol yiyen siyah-beyazlılar, savunma hattındaki sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

TARAFTARDAN İLK YARIYA TEPKİ

İlk yarı sonunda tribünlerden gelen yuhalama sesleri, Beşiktaşlı futbolcuları soyunma odasına protestolar eşliğinde gönderdi. Taraftarlar, maçın ilerleyen dakikalarında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e istifa çağrısında bulunurken, hakem Halil Umut Meler de tepkilerden nasibini aldı.

TAYLAN İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş’ta maçın 70. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu, oyuna devam edemedi ve yerini Emrecan Terzi’ye bıraktı. Ayrıca yeni transfer Taylan Bulut, 85. dakikada oyuna girerek Beşiktaş formasını ilk kez giydi.

Kaynak: AA