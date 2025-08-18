Fenerbahçe Yeniden Gündeme Almıştı: Uğurcan Çakır İçin Haber Gece Yarısı Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer sezonun başlarında Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen, Trabzonspor’dan izin çıkmaması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır, bir kez daha sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan gece yarısı çok kritik bir açıklama geldi.

Fenerbahçe’nin Uğurcan Çakır içi Trabzonspor’a İsmail Yüksek + bonservis bedeli önerdiği iddia edilirken, Başkan Ertuğrul Doğan, Now Spor’a konuştu. Doğan, "Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok" ifadelerini kullandı.

Doğan, şu mesajı verdi:

"Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok."

Kaynak: NOW Spor