Fenerbahçe Yeniden Gündeme Almıştı: Uğurcan Çakır İçin Haber Gece Yarısı Geldi

Fenerbahçe'nin yeniden gündeme aldığı Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan gece yarısı açıklaması geldi. Doğan, 'Gündemimizde yok' dedi.

Transfer sezonun başlarında Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen, Trabzonspor’dan izin çıkmaması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır, bir kez daha sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan gece yarısı çok kritik bir açıklama geldi.

Fenerbahçe’nin Uğurcan Çakır içi Trabzonspor’a İsmail Yüksek + bonservis bedeli önerdiği iddia edilirken, Başkan Ertuğrul Doğan, Now Spor’a konuştu. Doğan, "Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok" ifadelerini kullandı.

Doğan, şu mesajı verdi:

"Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok."

Kaynak: NOW Spor

