Okan Buruk’un Başına Dert Okan Buruk’un Başına Dert Olmuştu: 8 Milyon Euro Çöp Oldu! Yıldız Oyuncunun Bileti Kesildi, İşte Yeni Takımı

Galatasaray’da transfer mesaisi sürüyor. Takıma birçok yıldızı dahil eden sarı-kırmızılılarda bazı isimlerin vedası beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un kararı sonrası flaş ayrılık.

Cimbom’da Carlos Cuesta ayrılığı için geri sayıma geçildi. Sarı-kırmızılıların gözden çıkardığı Kolombiyalı stoper, kendisine gelen tekliflerden birine olumlu dönüş yaptı.

OKAN BURUK’UN KARARI SONRASI FLAŞ AYRILIK

Ara transfer döneminde 8 milyon euro bedelle sarı-kırmızılı ekibe katılan Carlos Cuesta, veda etmeye hazırlanıyor. Cuesta kendisine Vasco Da Gama'dan daha iyi şartlar sunan Spartak Moskova'nın teklifine olumlu yanıt verdi.

Galatasaray'ın da Cuesta'nın bonservisi için 6.5 milyon euroya anlaşma sağladığı, artı olarak 2 milyon euro da başarı bonusu bulunduğu ifade edildi.

BU SEZON 9 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Performansıyla Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaratan ve sadece 9 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacının kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.