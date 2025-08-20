Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor

Günümüzde akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez araçları haline geldi. Ancak bazı popüler uygulamalar, arka planda sürekli veri senkronizasyonu yaparak ve yüksek performans gerektiren içerikler sunarak cihazın pilini hızla tüketiyor.

Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, telefonlardaki uygulamaların gözden geçirilmesini öneriyor. Bu konuda özellikle bu yedi uygulamanın şarjı en hızlı tüketenler arasında olduğunu belirtiliyor. İşte o uygulamalar:

Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor - Resim : 1

1. FACEBOOK

Sosyal medya devi, sürekli akış güncellemesi, mesajlaşma ve veri senkronizasyonu ile pil tüketiminde başı çekiyor. Pil ömrünü korumak için arka plan güncellemelerini kapatmak veya Facebook Lite sürümünü kullanmak öneriliyor.

2. INSTAGRAM

Otomatik video oynatma, fotoğraf gezintileri ve arka planda veri kullanımına bağlı olarak enerji tüketimi yüksek. Tasarruf için otomatik oynatmayı kapatmak ve arka plan verilerini sınırlamak faydalı oluyor.

3. SNAPCHAT

Uygulamanın sürekli kamera, GPS ve bildirim kullanımı pil ömrünü düşürüyor. Coğrafi konum özelliğini kapatmak ve bildirim sıklığını azaltmak, tüketimi azaltıyor.

4. GOOGLE HARİTALAR

Gerçek zamanlı navigasyon ve GPS kullanımı cihazın şarjını hızla tüketiyor. Kullanılmadığı zamanlarda çevrimdışı haritaları tercih etmek ve konum servisini devre dışı bırakmak enerji tasarrufu sağlıyor.

Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor - Resim : 2

5. TİKTOK

Yüksek kaliteli videolar ve anlık bildirimler pilin birkaç saat içinde bitmesine yol açabiliyor. Arka plan veri kullanımını sınırlamak ve izleme süresini azaltmak, şarj ömrünü uzatıyor.

6. YOUTUBE

Yeni video önerilerinin sürekli yüklenmesi ve yüksek çözünürlüklü içerikler pil tüketimini artırıyor. Oynatma kalitesini düşürmek ve izleme süresini sınırlamak öneriliyor.

7. WHATSAPP

Mesajlar, medya dosyaları ve aktif aramalar sürekli senkronize edilerek pil tüketiyor. Arka plan etkinliğini sınırlamak ve gereksiz bildirimleri kapatmak, enerji tasarrufu sağlıyor.

ÖTV Zammı Piyasayı Hareketlendirdi: Uzman İsimden Otomobil Alacaklara Kritik UyarıÖTV Zammı Piyasayı Hareketlendirdi: Uzman İsimden Otomobil Alacaklara Kritik UyarıEkonomi

Uzmanlar Açıkladı: Arabanızı Satmak İçin En Doğru Zaman Ne Zaman? Yüzde 50 Değer Kaybedebilir!Uzmanlar Açıkladı: Arabanızı Satmak İçin En Doğru Zaman Ne Zaman? Yüzde 50 Değer Kaybedebilir!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akıllı Telefon Cep Telefonu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Burası Hollanda Değil Kocaeli! Türkiye’nin En Gelişmiş İlçesi Orası, Giden Bir Daha Geri Dönmek İstemiyor Türkiye’nin En Gelişmiş İlçesi Orası
Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor
Son Dakika… Galatasaray’a Müjde Gibi Müjde! Dursun Özbek Bir Dünya Yıldızı Daha Bitirdi Bir Dünya Yıldızı Daha Bitti
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek