Batarya Canavarı Uygulamalar Belli Oldu! Powerbank Bile İşe Yaramıyor

Uzmanlar, telefonlardaki uygulamaların gözden geçirilmesini öneriyor. Bu konuda özellikle bu yedi uygulamanın şarjı en hızlı tüketenler arasında olduğunu belirtiliyor. İşte o uygulamalar:

1. FACEBOOK

Sosyal medya devi, sürekli akış güncellemesi, mesajlaşma ve veri senkronizasyonu ile pil tüketiminde başı çekiyor. Pil ömrünü korumak için arka plan güncellemelerini kapatmak veya Facebook Lite sürümünü kullanmak öneriliyor.

2. INSTAGRAM

Otomatik video oynatma, fotoğraf gezintileri ve arka planda veri kullanımına bağlı olarak enerji tüketimi yüksek. Tasarruf için otomatik oynatmayı kapatmak ve arka plan verilerini sınırlamak faydalı oluyor.

3. SNAPCHAT

Uygulamanın sürekli kamera, GPS ve bildirim kullanımı pil ömrünü düşürüyor. Coğrafi konum özelliğini kapatmak ve bildirim sıklığını azaltmak, tüketimi azaltıyor.

4. GOOGLE HARİTALAR

Gerçek zamanlı navigasyon ve GPS kullanımı cihazın şarjını hızla tüketiyor. Kullanılmadığı zamanlarda çevrimdışı haritaları tercih etmek ve konum servisini devre dışı bırakmak enerji tasarrufu sağlıyor.

5. TİKTOK

Yüksek kaliteli videolar ve anlık bildirimler pilin birkaç saat içinde bitmesine yol açabiliyor. Arka plan veri kullanımını sınırlamak ve izleme süresini azaltmak, şarj ömrünü uzatıyor.

6. YOUTUBE

Yeni video önerilerinin sürekli yüklenmesi ve yüksek çözünürlüklü içerikler pil tüketimini artırıyor. Oynatma kalitesini düşürmek ve izleme süresini sınırlamak öneriliyor.

7. WHATSAPP

Mesajlar, medya dosyaları ve aktif aramalar sürekli senkronize edilerek pil tüketiyor. Arka plan etkinliğini sınırlamak ve gereksiz bildirimleri kapatmak, enerji tasarrufu sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi