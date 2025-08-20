Burası Hollanda Değil Kocaeli! Türkiye’nin En Gelişmiş İlçesi Orası, Giden Bir Daha Geri Dönmek İstemiyor

Sizce Türkiye’nin en gelişmiş ilçesi hangisi? TÜİK, sosyoekonomik seviye verilerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Listeye göre Türkiye’nin en gelişmiş ve en az gelişmiş ilçeleri belli oldu. Listenin zirvesini görünce çok şaşıracaksınız. Giden bir daha geri dönmek istemiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sosyoekonomik seviye (SES) endeksini baz alarak Türkiye genelinde yaptığı değerlendirmelerin güncel halini paylaştı. İlk kez paylaşılan verilere göre, ilçelerin ekonomik durumu, eğitim seviyesi, sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok kriter dikkate alınarak oluşturulan listede, gelişmişlik düzeyleri net bir şekilde ortaya kondu.

TÜRKİYE’NİN EN GELİŞMİŞ İLÇELERİ HANGİLERİ?

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.

LİSTENİN EN ALTINDA YER ALAN İLÇELER

Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.

KOCAELİ’NDEN TARİHİ BAŞARI

Kocaeli, sosyoekonomik parametreler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin en gelişmiş üçüncü ili olmayı başardı. Birinci sırada Ankara’nın puanı 150, ikinci sırada İstanbul’un puanı 148 ve üçüncü sırada Kocaeli’nin puanı 146 oldu. Kocaeli’yi 138 puanla İzmir, 137 puanla Bursa, 136 puanla Eskişehir, 135 puanla Tekirdağ, Antalya ve Muğla takip etti.

İŞTE KOCAELİ’NİN GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

1- Başiskele 153 puan
2- İzmit 149 puan
3- Darıca 149 puan
4- Gebze 147 puan
5- Kartepe 147 puan
6- Çayırova 147 puan
7- Derince 146 puan
8- Gölcük 146 puan
9- Körfez 143 puan
10- Karamürsel 133 puan
11- Dilovası 131 puan
12- Kandıra 116 puan

SOSYOEKONOMİK SEVİYE NASIL BELİRLENDİ?

Sosyoekonomik seviye; hane halklarının gelir durumu, eğitim düzeyi, meslek grupları, yaşam standartları ve kamu hizmetlerine erişim imkânları gibi çok sayıda başlıktan oluşan kapsamlı bir analizle belirlendi. Bu endeks, Türkiye’nin farklı bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarını gözler önüne sermesi açısından önem taşıyor.

