Arkeoloji Öğrencisi İlk Kazısında Ortaya Çıkardı! Nadir Altın Eser Bilim Dünyasını Şaşırttı

Newcastle Üniversitesi’nde arkeoloji eğitimi gören Yara Souza, kazıdaki ilk dakikalarda beklenmedik bir buluşa imza attı. Sadece 4 cm boyutunda ve küçük bir topuzu andıran altın nesneyi bulan Souza, “İlk kazımda böyle bir keşif yapacağımı hayal bile edemezdim. Gerçekten inanılmazdı” dedi.

Eser, 2021 yılında bir metal dedektörü kullanıcısı tarafından bulunmuş benzer bir nesneye oldukça benziyor, ancak biraz daha büyük. Arkeologlar, bu altın objeyi MS 800–1000 yıllarına, yani Erken Orta Çağ dönemine tarihlendiriyor ve bilyeli bir iğne olarak tanımlıyor.

TARİHİ ÖNEMİ BÜYÜK

Her iki eser de, günümüzde Deer Street olarak bilinen eski bir Roma yolunun yakınlarında ortaya çıkarıldı. Roma döneminde imparatorluğun kuzeyini İskoçya’ya bağlayan önemli bir yol olan bu güzergâh, altın eserlerin o dönemde yüksek statü ile ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

Newcastle Üniversitesi Roma arkeolojisi profesörü ve kazının başkanı James Gerrard, “Deer Street, Romalılardan sonra da bölge için önemli bir yol olmayı sürdürmüş. Bu iki nesnenin kasıtlı olarak gömülmüş olması çok mümkün” dedi.

Her iki eser de, Birleşik Krallık Taşınabilir Eski Eserler Programı kapsamında ayrıntılı incelemeye alınacak. Uzmanlar, bu keşfin, arkeologlar ile metal dedektörü kullanıcıları arasındaki iş birliğinin geçmişimizi anlamamıza nasıl katkı sağlayabileceğinin önemli bir örneği olduğunu vurguluyor.

