ÖTV Zammı Piyasayı Hareketlendirdi: Uzman İsimden Otomobil Alacaklara Kritik Uyarı

Otomotiv sektörü, temmuz ayında yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin etkilerini hissetmeye başladı.

Son Güncelleme:
ÖTV Zammı Piyasayı Hareketlendirdi: Uzman İsimden Otomobil Alacaklara Kritik Uyarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzenlemenin ardından binek ve SUV modellerde fiyatlar ortalama %5, hafif ticari araçlarda ise %6–7 oranında yükseldi. Sıfır araçlardaki artış ikinci el piyasasına da yansırken, satışlarda hızlanma gözlendi. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektörün yeni dönemdeki seyrine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÖTV Zammı Piyasayı Hareketlendirdi: Uzman İsimden Otomobil Alacaklara Kritik Uyarı - Resim : 1

'ÇİFT HANELİ ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ'

Yalçın, özellikle 4x4 pick-up modellerinde ÖTV oranının %4’ten %50’ye yükselmesinin fiyatları sert biçimde yukarı çektiğini vurguladı. Elektrikli ve hibrit modellerde de çift haneli artışlar yaşandığını belirten Yalçın, markaların ise vergi diliminde kalabilmek için fiyat artışında temkinli davrandığını ifade etti. Yalçın, "Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

İKİNCİ ELDE DEĞER ARTIŞI HIZLANDI

Düzenleme sonrası tüketicilerin yönünü ikinci ele çevirdiğini dile getiren Yalçın, ÖTV artışı gören modellerin sıfır fiyatlarının yükseldiği için ikinci elde aynı araçlara daha yoğun talep oluştuğunu, bunun da ikinci elde değer artışını hızlandırdığını ifade etti.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında ikinci el araç satışları %9,4 artarak 680 bini aştı. Yılın ilk 7 ayında ise pazarın %8 büyüyerek 4,1 milyon adede ulaştığı açıklandı.

ÖTV Zammı Piyasayı Hareketlendirdi: Uzman İsimden Otomobil Alacaklara Kritik Uyarı - Resim : 2

'KAMPANYALAR AVANTAJ SUNACAK'

Yılın son çeyreğinde markaların tüketiciye yönelik cazip kampanyalar sunacağını öngören Yalçın, “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçların ise ÖTV artışına rağmen cazibesini koruduğunu söyleyen Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” dedi.

İkinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, bu uygulamanın yeniden gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Dünyanın En Pahalı 7 Lezzeti: Bir Dilimine Servet ÖdüyorlarDünyanın En Pahalı 7 Lezzeti: Bir Dilimine Servet ÖdüyorlarEkonomi

Ödüllü Zeytinyağı Şirketinden Beklenmedik Konkordato KararıÖdüllü Zeytinyağı Şirketinden Beklenmedik Konkordato KararıEkonomi

Kaynak: NTV

Etiketler
ÖTV Otomobil
Son Güncelleme:
Zorlu Benfica Maçı Öncesi Jose Mourinho’dan Kritik Kadro Kararı! Yıldız Oyuncu Kulübeye Çekildi: İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i… Mourinho’dan Kritik Kadro Kararı
Vestel'den Tarihi Zarar: KAP'a Bildirildi Vestel'den Tarihi Zarar: KAP'a Bildirildi
Milyonları İlgilendiren Karar! Bakanlık Hareket Geçti: Sigorta Tazminatlarında Yeni Dönem, Artık Böyle Yapılacak Sigorta Tazminatlarında Yeni Dönem
TÜİK Verileri Korkunç Tabloyu Ortaya Koydu: Genç Nüfusun 6,5 Milyonu NENİ! TÜİK Verileri Korkunç Tabloyu Ortaya Koydu: Genç Nüfusun 6,5 Milyonu NENİ!
Zirai Don Tüm Meyveleri Yaktı, Bir Tek Onu Etkilemedi: Soğuğa Dayanıklı ve Getirisi Çok Yüksek! Zirai Don Tüm Meyveleri Yaktı, Bir Tek Onu Etkilemedi
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Bakanlık Duyurdu: Fenomen Hesaplara Erişim Engeli Fenomen Hesaplara Erişim Engeli
Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım' Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek