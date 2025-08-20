Dünyanın En Pahalı 7 Lezzeti: Bir Dilimine Servet Ödüyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bazı yiyecekler var ki, diğerlerinden tat, nadirlik ve fiyat olarak uçurum derecesinde ayrılabiliyor. Bu yiyecekleri yemek için büyük paralar ödemek gerekiyor. Tarih boyunca zenginliğin sembolü haline gelen bu yiyecekler, bugün hâlâ servet değerindeki fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği:

1. BELUGA HAVYARI

Saray mutfaklarının vazgeçilmezi olarak bilinen Beluga Havyarı, havyar çeşitleri arasında en değerlisi kabul ediliyor. Nadir bulunan mersin balığından elde edilen bu özel ürün, balığın uzun yıllar süren gelişim süreci nedeniyle oldukça sınırlı miktarda üretilebiliyor. Kilosu 7 bin ila 10 bin dolar arasında değişiyor.

2. ALMAS HAVYARI

Beluga’nın en nadir türlerinden elde edilen Almas Havyarı, yalnızca 100 yaşını aşmış balıklardan çıkarılabiliyor. Bu nedenle dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri olarak öne çıkıyor. Fiyatı kilo başına 34 bin dolara kadar ulaşıyor.

3. BEYAZ TRÜF MANTARI

İtalya’nın Piyemonte bölgesindeki özel ormanlarda yetişen beyaz trüf mantarı, Antik Roma’dan beri zengin sofraların simgesi. Sadece özel eğitimli köpekler ve domuzlarla bulunabilen bu mantarın kilosu 15 bin dolara kadar çıkabiliyor.

4. SAFRAN

Türk mutfağında da sıkça kullanılan safran, dünyanın en pahalı baharatı olarak biliniyor. Yaklaşık 150 bin çiçeğin elle toplanmasıyla elde edilen 1 kilo safranın fiyatı 11 bin dolara kadar yükseliyor.

5. KOPİ LUWAK KAHVESİ

“Palmiye Misk Kedisi Kahvesi” olarak da bilinen Kopi Luwak, Endonezya kökenli. Kahve çekirdekleri, misk kedisinin sindirim sisteminden geçtikten sonra toplanarak işleniyor. Bu özel yöntem sayesinde farklı bir aroma kazanan kahvenin kilosu bin dolara kadar satılıyor.

6. WAGYU ETİ

Japonya’nın dünyaca ünlü Wagyu bifteği, etindeki yüksek mermerleşme oranına rağmen olağanüstü yumuşaklığıyla tanınıyor. Restoranlarda porsiyon fiyatı 400 ila 700 dolar arasında değişiyor. Ancak bazı özel mekanlarda bu rakam 1800 dolara kadar çıkabiliyor.

7. LE MADELİNE AU TRUFFLE ÇİKOLATASI

Danimarkalı şef Fritz Knipschildt’in 1999’da geliştirdiği Le Madeline au Truffle, lüks çikolataların en dikkat çekici örneklerinden. Fransız trüf mantarı ve %70 oranında kakao içeren bu çikolatanın küçük bir parçası için 250 dolar ödemek gerekiyor.

8. MATSUTAKE MANTARI

Japon mutfağının gözdesi Matsutake mantarı, tarih boyunca imparatorların ve samurayların sofralarında yer aldı. Her yıl sınırlı miktarda toplanabilen bu mantarın kilosu ise bin dolara kadar ulaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi