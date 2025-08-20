Ödüllü Zeytinyağı Şirketinden Beklenmedik Konkordato Kararı

Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini almış olan Olivos, bir süredir finansal darboğazla karşı karşıyaydı. Şirket, bu zorlu süreci aşabilmek için mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ KORUMA

Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Olivos Pazarlama A.Ş., SDA Gıda Tarım A.Ş. ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkında üç aylık geçici mühlet kararı açıkladı. Bu karar, şirketlere mali yapılarını yeniden düzenlemeleri için süre tanıyor.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Erk, şirketlerin finansal durumunu denetleyecek, alacaklıların haklarını gözeterek sürecin başarısına ilişkin rapor hazırlayacak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DA SÜRECE DAHİL EDİLDİ

Konkordato talebinde yer alan şirketler İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarında bulunuyor. Olivos Pazarlama A.Ş. 220697, SDA Gıda Tarım A.Ş. ise 273873 sicil numarasıyla faaliyet gösteriyor. Şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay da şahsi olarak başvuru dosyasına dahil edildi.

İLK DURUŞMA KASIM AYINDA

Dosyanın ilk duruşmasının 6 Kasım 2025’te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacağı açıklandı. Mahkeme ayrıca, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz süresi tanındığını duyurdu. Bu süre içinde konkordato talebinin reddi talep edilebilecek.

DAHA ÖNCE İHRACAT ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Selçuk Atalay’ın sahibi olduğu Olivos, daha önce Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından “tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerine layık görülmüştü.

