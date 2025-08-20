Rekor Beklerken Düşüş Geldi... Altın Fiyatları 3 Haftanın Dibinde

Altında yeni rekorlar beklenirken düşüş geldi. Gram altın 4.355 TL’ye gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesini gördü. Ons altın 3.313 dolara inerek kritik 100 günlük ortalamaya yaklaştı. FED Başkanı Powell’ın açıklamaları altının yönü için kritik olacak.

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Yeni rekorlar kırması beklenen altın fiyatları düşüşe geçti. 20 Ağustos 2025 itibarıyla gram altın 4.355 TL’ye gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesini gördü. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 3.313 dolara kadar düşerek kritik 100 günlük ortalamaya yaklaştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamaların altın fiyatları açısından belirleyici olacağını vurguluyor. İlk güçlü destek seviyesinin 3.270 dolar olduğuna işaret edilirken, yukarı yönlü hareketlerde ise 3.345–3.375 dolar bandı direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

ALTINA TALEP AZALDI

Düşüşte, Rusya-Ukrayna barış çabalarının ivme kazanmasıyla jeopolitik risk algısının azalması ve FED politikalarına yönelik belirsizlikler etkili oldu. Jeopolitik iyimserlik, güvenli liman talebini zayıflatırken; FED’in faiz politikası konusunda piyasadaki beklentiler, altın üzerindeki satış baskısını artırıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı’da gram altın 4.315–4.365 TL bandında işlem görürken, çeyrek altın 7.205 TL’den satışa sunuluyor. Uzmanlar, FED’in faiz adımlarına ve barış görüşmelerindeki gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda yeni dalgalanmalar yaşanabileceğini öngörüyor.

