Dev Banka Altın Tahminini Yükseltti! 'Güvenli Liman'da Yeni Rekor Beklentisi

Altın fiyatları, Fed’in Jackson Hole sempozyumundan çıkacak faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna’daki barış çabalarına odaklanırken, UBS 2026 sonu için ons altın hedefini 3.600 dolara çıkardı. Yurt içinde gram altın güne 4.386 liradan başladı, çeyrek altın ise 7.226'dan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed’in Jackson Hole sempozyumundan çıkacak faiz indirimi sinyalleri ve Ukrayna’daki barış çabalarına odaklanırken, UBS 2026 sonu için ons altın hedefini 3.600 dolara çıkardı. Dev banka, güçlü yatırım talebinin fiyatları destekleyeceğini öngörüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Uluslararası piyasalarda altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21-23 Ağustos’ta Jackson Hole’da yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Ons altın haftanın ilk işlemlerinde yüzde 0,1 artışla 3.335,44 dolardan işlem gördü. Yurt içinde gram altın 4.386 lira, çeyrek altın 7.226 lira, Cumhuriyet altını ise 28.771 liradan alıcı buldu.

Dev Banka Altın Tahminini Yükseltti! 'Güvenli Liman'da Yeni Rekor Beklentisi - Resim : 1

ALTINDA KRİTİK EŞİK

Analistler, altının kritik destek seviyelerinin 3.322 ve 3.301 dolar olduğunu, 3.355 doların aşılması halinde ise 3.375 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor. Piyasalarda Fed’in bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 84 seviyesinde fiyatlanıyor. Düşük faiz ortamı, genellikle altına güçlü destek sağlıyor.

ALTINA TALEP ARTTI

Jeopolitik gelişmeler de altına olan talebi artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından, Washington’un olası bir barış anlaşmasında Kiev’in güvenliğini garanti edeceğini açıklaması, altının güvenli liman özelliğini yeniden öne çıkardı.

Dev Banka Altın Tahminini Yükseltti! 'Güvenli Liman'da Yeni Rekor Beklentisi - Resim : 2

TAHMİNLER YÜKSELDİ

UBS ise yayımladığı raporda, ABD ekonomisindeki riskler, dolarizasyon karşıtı eğilimler ve merkez bankalarının alımları nedeniyle altın fiyatlarının 2026 sonu itibarıyla ons başına 3.600 dolara ulaşmasını beklediklerini duyurdu. Haziran 2026 için tahminini 3.700 dolara çıkaran banka, Eylül 2026 için de aynı seviyede hedef belirledi.

Banka, ETF’ler ve merkez bankalarından gelen güçlü talep sayesinde 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşacağını ve bunun 2011’den bu yana en yüksek seviye olacağını öngördü. UBS, özellikle “yapışkan enflasyon, düşük büyüme ve Fed’in gevşek politikalarıyla zayıflayan doların” altın fiyatlarını destekleyeceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

