Uzmanlar Açıkladı: Arabanızı Satmak İçin En Doğru Zaman Ne Zaman? Yüzde 50 Değer Kaybedebilir!

Araç sahipleri, hem değer kaybını önlemek hem de pahalı onarımlardan kaçınmak için arabalarını ne zaman satmaları gerektiğini merak ediyor. Uzmanlar, bu konuda belirli bir yaş ve kilometre aralığını işaret ediyor.

Son Güncelleme:
Uzmanlar Açıkladı: Arabanızı Satmak İçin En Doğru Zaman Ne Zaman? Yüzde 50 Değer Kaybedebilir!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araçların ilk üç ila beş yılı “balayı dönemi” olarak adlandırılıyor. Bu süre zarfında araçlar genellikle garanti kapsamındadır ve teknik olarak neredeyse kusursuz durumdadır. Ancak uzmanlar, bu dönemde aracın en hızlı değer kaybına uğradığını belirtiyor; örneğin üç yıl içinde bir aracın fiyatı, yeni değerinin yüzde 50’sine kadar düşebilir.

Uzmanlar Açıkladı: Arabanızı Satmak İçin En Doğru Zaman Ne Zaman? Yüzde 50 Değer Kaybedebilir! - Resim : 1

5-8 YILLIK DÖNEM UYGUN

Beş ila sekiz yıllık dönem ise “dengeli” olarak değerlendiriliyor. Araba artık hızla değer kaybetmiyor, güvenilirliğini koruyor ve henüz büyük onarımlar gerektirmiyor. Bu nedenle uzmanlar, çoğu aracın bu dönemde satılmasının en karlı seçenek olduğunu vurguluyor.

150 BİN - 200 BİN KM'DE KRİTİK DÖNEM BAŞLIYOR

Sekiz ila on yıl veya 150.000–200.000 kilometreye ulaşıldığında ise kritik aşama başlıyor. Şanzıman, türbin, katalizör veya elektronik aksam gibi pahalı parçalar arızalanabiliyor ve onarım maliyetleri aracın piyasa değerinin yarısına kadar çıkabiliyor.

On yıl ve sonrasında ise aracın durumu daha belirsiz hâle geliyor. Bazı modeller uzun ömürlü olurken, bazıları “para emici” hâle gelebiliyor. Ek sorunlar arasında korozyon, yıpranmış iç mekan ve eskimiş güvenlik sistemleri yer alıyor.

Uzmanlar Açıkladı: Arabanızı Satmak İçin En Doğru Zaman Ne Zaman? Yüzde 50 Değer Kaybedebilir! - Resim : 2

YENİ ARAÇLARDA BİLE PASLANMA GÖRÜLEBİLİR

Uzmanlar ayrıca, yeni araçlarda bile paslanmanın görülebileceğine dikkat çekiyor. Örneğin, 2010-2012 Toyota RAV4 modelleri, 20.000 kilometre civarında kırmızı lekelerle kaplanabiliyor. Bunun nedeni çoğunlukla fabrika hataları veya korozyon önleyici uygulamalarındaki eksiklikler.

Kaportayı özel bileşiklerle koruma çabaları bazı durumlarda yeterli olmuyor; modern araç boyaları çok ince olduğu için cilalama bile hasarı önlemeye yetmiyor. Uzmanlar, en etkili yöntemin araca doğru şekilde uygulanan koruyucu film olduğunu belirtiyor.

ÖTV Zammı Piyasayı Hareketlendirdi: Uzman İsimden Otomobil Alacaklara Kritik UyarıÖTV Zammı Piyasayı Hareketlendirdi: Uzman İsimden Otomobil Alacaklara Kritik UyarıEkonomi

Dünyanın En Pahalı 7 Lezzeti: Bir Dilimine Servet ÖdüyorlarDünyanın En Pahalı 7 Lezzeti: Bir Dilimine Servet ÖdüyorlarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İkinci El İkinci El Araba İkinci El Araç
Son Güncelleme:
Hükümet Son Teklifini Vermişti: Memur ve Memur Emeklisi Maaşları Ne Kadar Olacak? İşte 3 Farklı Senaryo... Memur ve Memur Emeklisi Maaşları Ne Kadar Olacak? İşte 3 Farklı Senaryo...
Otomotiv Devinden Yeni Yapılanma Hamlesi: Fabrikalar Kapanacak, 19 Bin Kişi İçin Gergin Bekleyiş... Otomotiv Devinden Yeni Yapılanma Hamlesi: Fabrikalar Kapanacak, 19 Bin Kişi İçin Gergin Bekleyiş...
30 Kişinin Arasında O Da Var! Murat Övüç’e Soğuk Duş, 4 Milyon Takipçili Instagram hesabı kapatıldı Murat Övüç’e Soğuk Duş
Burası Hollanda Değil Kocaeli! Türkiye’nin En Gelişmiş İlçesi Orası, Giden Bir Daha Geri Dönmek İstemiyor Türkiye’nin En Gelişmiş İlçesi Orası
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek