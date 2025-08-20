Otomotiv Devinden Yeni Yapılanma Hamlesi: Fabrikalar Kapanacak, 19 Bin Kişi İçin Gergin Bekleyiş...

Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa bölgesindeki ofisinde kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Çalışan temsilcileriyle görüşmeler devam ederken, ilk aşamada gönüllü işten ayrılma seçenekleri üzerinde duruluyor.

Reuters’ın eriştiği şirket içi belgeler ve yazışmalar, Nissan’ın Fransa’nın Montigny-le-Bretonneux şehrindeki Avrupa bölge ofisinde önemli personel değişiklikleri planladığını ortaya koydu. Yaklaşık 560 kişiye istihdam sağlayan bu ofis, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya’daki operasyonları da yönetiyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, ofiste önemli yapısal değişikliklerin gündemde olduğunu belirtiyor. Yönetim ve sendika arasında yürütülen görüşmelerde, işten çıkarmalar için önceliğin gönüllü tazminatlı ayrılıklara verilmesi kararlaştırıldı. Zorunlu işten çıkarmalar ise sürecin ilerleyen aşamalarında değerlendirilecek. Tarafların 20 Ekim’e kadar anlaşmaya varması, ardından Kasım ayında detayların çalışanlarla paylaşılması planlanıyor.

GLOBAL ÖLÇEKTE YENİDEN YAPILANACAK

Nissan’da Nisan ayında CEO koltuğuna oturan Ivan Espinosa, şirket genelinde kapsamlı bir reform programı başlatmıştı. Bu kapsamda küresel çalışan sayısının yaklaşık yüzde 15 azaltılması, üretim kapasitesinin yüzde 30 düşürülerek yıllık 2,5 milyon araç seviyesine çekilmesi ve mevcut 17 üretim tesisinin sayısının 10’a indirilmesi hedefleniyor.

Bu radikal adımların, Çin ve ABD’de yaşanan satış gerilemelerinin yanı sıra geçmişteki agresif büyüme stratejisinin yarattığı mali baskıları hafifletmesi bekleniyor. Yeniden yapılanma planı sayesinde şirketin yaklaşık 3,4 milyar dolar tasarruf etmesi öngörülüyor.

FABRİKA KAPANIŞLARI DA MASADA

Nissan’ın son duyurularına göre, Meksika’daki Civac fabrikasında üretim Mart 2026’da duracak. Japonya’daki Oppama tesisi ise Mart 2028’de kapatılacak, Nissan-Shatai’nin Shonan fabrikası ise Mart 2027’de faaliyetlerine son verecek.

2024’ün Ekim ayında yayımlanan çeşitlilik raporuna göre, Nissan Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Okyanusya bölgelerinde toplamda yaklaşık 19 bin kişiye iş imkânı sağlıyor. Bu çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı Avrupa’da görev yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

