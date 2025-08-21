Cem Küçük Bile Dayanamayıp Emekli Maaşlarına İsyan etti: Durum Vahim, Yarı Yarıya Fark Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emeklilerin yaşadığı maaş sıkıntısı gündemdeki yerini koruyor. Maaşlarının enflasyon karşısında hızla eridiklerini belirten emeklilerin tepkileri sürerken iktidara yakın gazeteci Cem Küçük’ten gündem yaratacak flaş bir açıklama geldi. Ekol TV’de katıldığı programda emekli maaşlarına isyan eden Küçük, polis emeklisi dayısının maaşını örnek göstererek, çalışan ve emekli arasındaki maaş farkının geldiği noktaya dikkat çekti.

‘POLİS MAAŞI 70 BİN TL EMEKLİ MAAŞI 33 BİN TL’

Yakınından bir örnek veren Cem Küçük, "Dayım polis emeklisi. Son zamla beraber maaşı 32-33 bin lira olmuş" diyen Küçük, çalışan bir polisin maaşının ise bugün 70 bin lira civarında olduğunu belirtti. Bu rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çeken Küçük, "Neredeyse %100 fark var" ifadesini kullandı.

‘ESKİDEN MAAŞLAR ARASINDA BU KADAR UÇURUM YOKTU’

Eskiden emekli maaşlarının çalışan maaşlara daha yakın olduğuna dikkat çeken Küçük, "Mesela polis 70 bin lira alıyorsa, emeklisi de 45-50 bin lira alıyordu; arada uçurum yoktu. Şimdi uçurum var. Yani yarı yarıya bir fark var" diyerek emeklilerin yaşadığı gelir kaybını vurguladı.

‘HÜKÜMETİN ACİLEN DEVREYE GİRMESİ GEREKLİ’

Küçük, emeklilerin maaşlarının Anadolu'da bile geçinmeye yetmediğini belirterek, yetkililere seslendi. "32-33 bin lirayla Anadolu’da bile kira vermeseniz zorlanırsınız" diyen Küçük, en çok sıkıntıyı özel sektör çalışanlarının ve sadece emekli maaşıyla geçinenlerin çektiğini ifade etti. Küçük, sözlerini "Devlet eğer bir şeylere el atacaksa, hükümet önce emeklilerin durumuna, memur ve diğer emeklilerin durumuna acilen el atması lazım" diyerek sonlandırdı. Küçük'ün bu çıkışı, emeklilerin yaşadığı sorunların iktidar çevrelerinde de artık yüksek sesle dile getirildiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi