Tesla'nın En Büyük Rakibi Olma Hayali Enkazla Bitti: 1 Gecede İflas Etti! Ofislerini Resmen Apar Topar Kapattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2020’de elektrikli otomotiv pazarında devrim yapma iddiasıyla yola çıkan Fisker, yatırımcılara yüz binlerce araç satmayı ve Tesla’yı zorlayacak bir marka olmayı vaat etmişti. Ancak planların hiçbiri gerçekleşmedi. 2020’de 10,4 milyar dolar gelir hedefi açıklayan şirket, 2023 sonunda yalnızca 273 milyon dolar gelir elde edebildi. Aynı dönemde açıklanan 939 milyon dolarlık net zarar, yatırımcı güvenini tamamen sarstı.

BATARYALAR VAADİ KARŞILAMADI

Elektrikli araçların en kritik bileşeni olan bataryalarda yaşanan sorunlar, Fisker’in sonunu getiren en büyük etken oldu. Şirketin geliştirdiği batarya sistemleri, vaat edilen menzil ve performansı sağlayamadı. Hatta bazı modellerde güvenlik ve dayanıklılık problemleri ortaya çıktı. “Devrimsel batarya teknolojisi” söylemi, gerçekte yalnızca bir pazarlama sloganı olarak kaldı.

İFLASTAN KAÇAMADI

Artan borç yükü ve azalan nakit akışı nedeniyle şirket 2024’te iflas başvurusunda bulundu. Bir dönem Tesla’nın en güçlü rakibi olarak gösterilen marka, otomotiv tarihine sessizce gömüldü.

OFİSLER TERK EDİLMİŞ GİBİ KALDI

La Palma, California’daki genel merkez, iflasın ardından adeta bir “zaman kapsülü”ne dönüştü. Çalışanların eşyalarını bile toplamadan ayrıldığı ofiste; tam ölçekli kil araç prototipleri, batarya parçaları, otomotiv ekipmanları ve tehlikeli kimyasal atıklar bulundu. Mülk sahibinin açıklamasına göre, bazı varlıklar Heritage Global Partners aracılığıyla müzayedeye çıkarıldı.

DEV OLMA HAYALİ ENKAZLA BİTTİ

Fisker’in iflası, yalnızca finansal başarısızlık değil; aynı zamanda operasyonel yönetimdeki büyük zafiyetleri de gözler önüne serdi. Bir zamanlar “Tesla’nın en büyük rakibi” olarak lanse edilen girişim, geride batarya enkazları ve yarım bırakılmış prototiplerle tarihe geçti.

Kaynak: Haber Merkezi