Evlerde en çok tercih edilen dayanıklı bitkilerden biri olan kaktüsler, kolay bakımına rağmen çiçek açma konusunda çoğu zaman isteksizdir. Ancak uzmanlara göre, doğru yöntemlerle kaktüslerin çiçeklenmesi mümkün.

Kaktüsleri Çiçekle Donatıyor, 1 Damlası Yetiyor! Her Evde Bulunuyor
Kaktüslerin çiçek açabilmesi için en önemli unsur, uygun ortam koşullarıdır. Güneş ışığını seven bu bitkiler, aydınlık ve sıcak yerlerde çok daha hızlı gelişir. Sulama konusunda ise hassas davranmak gerekiyor. Toprak tamamen kurumadan yapılan sulamalar kök çürümesine yol açabiliyor. Bu nedenle kaktüsün ihtiyacına göre aralıklarla, kontrollü şekilde su verilmesi tavsiye ediliyor.

ORGANİK BESİN TAKVİYESİ

Kaktüslerin gelişimi için azot, fosfor ve potasyum gibi mineraller gerekli olsa da, uzmanlar kimyasal gübre yerine doğal kompost veya organik bitki besinlerinin kullanılmasını öneriyor. Bu sayede hem bitkinin direnci artıyor hem de çiçek açma ihtimali yükseliyor.

GECE-GÜNDÜZ FARKINA DİKKAT

Bitkilerin çiçeklenmesini tetikleyen doğal yöntemlerden biri de sıcaklık farkı. Kaktüslerin gündüz ve gece farklı sıcaklıklara maruz kalması, çiçek oluşumunu hızlandırıyor. Yaz aylarında balkona çıkarılan kaktüsler, gece serinliğiyle bu süreci destekliyor.

KIŞ UYKUSU ÖNEMLİ

Pek çok kaktüs türü kış aylarında dinlenme dönemine giriyor. Bu dönemde sulama azaltılmalı ve bitki soğuktan korunmalı. Aksi takdirde kaktüs hem sağlığını kaybedebilir hem de çiçek açma ihtimali düşebilir.

Uzmanlara göre, doğru ışık, dengeli sulama, organik besin desteği ve sabır, kaktüslerin rengârenk çiçekler açmasının anahtarı.

Kaynak: Haber Merkezi

