Yüzlercesi İncelendi, Uzmanlar Korkutan Sonucu Açıkladı: 'Balın Yapısı Değişti...'

Düzce Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, iklim değişikliğinin kestane balının yapısını bozduğunu belirtti. Yapılan analizlerde kestane poleni oranının ciddi oranda düştüğü, orman gülü polenlerinin bala karıştığı ortaya çıktı. Uzmanlar, polen analizi yapılmamış balların sağlık açısından risk taşıyabileceğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, iklim değişikliğinin kestane balı üretiminde ciddi kalite sorunlarına yol açtığını açıkladı. Bu yıl 5 farklı ilden toplanan 100 bal örneği üzerinde yapılan analizlerde, çok az örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 70 polen standardını karşıladığı belirlendi.

ORMAN GÜLÜ POLENİ KARIŞTI

Kekeçoğlu, kestane polenlerinin örneklerde neredeyse hiç bulunmadığını, buna karşın orman gülü polenlerinin bala karıştığını ifade etti. “Kestane balı diye yediğimiz ballarda orman gülü poleni varsa tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle tüketiciler mutlaka polen analizi yapılmış bal tercih etmelidir” dedi.

İKLİM KRİZİ ARILARI VURDU

Uzman, gal arısı zararlısının geçmiş yıllarda kestane ağaçlarında sorunlara yol açtığını ancak 2024’teki verim düşüşünün iklim değişikliğinden kaynaklandığını vurguladı. Yüksek sıcaklıkların ve çiçeklenme sorunlarının, arıları doğrudan açlık riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

BALIN YAPISI DEĞİŞTİ

Kekeçoğlu, özellikle orman güllerinin yüksek rakımlarda aynı dönemde açmasının balın yapısını değiştirdiğini söyledi. “O dönemde kestane balı yapan arılar, orijinal bala orman gülü nektarını karıştırdı. Bu durum bazı metabolik hastalıkları olan kişiler için ciddi sağlık riskleri doğurabilir” uyarısında bulundu.

Doğal ve güvenilir bal tüketiminin önemine dikkat çeken Kekeçoğlu, ormanlardan elde edilen balların en temiz ürünler arasında olduğunu vurguladı. “İklim bu hızla değişmez, ormanlarımız zarar görmezse arıcılıktan kaliteli bal elde etmeye devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

