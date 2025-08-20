Bir Köy 'Hafızasını Kaybetti' 115'lik Çınar Fatma Nineden Acı Haber

Hakkari Şemdinli'de 'Asırlık çınar' olarak bilinen Fatma Tekin, 115 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’nin en yaşlı insanları arasında olan, 115 yaşındaki Çınar Fatma Nine, hayatını kaybetti.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘Asırlık Çınar’ olarak bilinen Fatma Tekin’den acı haber geldi.

Bir Köy 'Hafızasını Kaybetti' 115'lik Çınar Fatma Nineden Acı Haber - Resim : 1
Fatma Nine

Altınsu köyünün yaşayan hafızası Tekin’in hayatını kaybetmesi, tüm köyü yasa boğdu.

Oğlu Faruk Tekin, annesi Fatma Ninenin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Annem 115 yaşlarındaydı. Babamı kaybettikten sonra 11 çocuğunu tek başına büyüttü. Vefat edene kadar aklı yerindeydi, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyordu. İki gün önce hastaneye götürdük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı” ifadelerini kullandı.

Nüfus kayıtlarında doğum yılı 1930 olarak görünen Farma Tekin, gerçek yaşının kimliğindekinden 20 yaş daha büyük olduğunu sık sık dile getiriyoryor.

O yıllarda kimliklerin yanlış tutulduğunu belirten Fatma Tekin, "Ben kimliğimi aldığımda 20 yaşlarındaydım” demişti.

11 çocuk annesi Tekin, 1984 yılında eşini hac ibadeti sırasında kaybettikten sonra çocuklarının sorumluluğunu tek başına üstlenmişti.

116 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine: Sağlıklı yaşamın sırrı köyde yaşamak116 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine: Sağlıklı yaşamın sırrı köyde yaşamakYaşam

Kaynak: İHA

