Bir Köy 'Hafızasını Kaybetti' 115'lik Çınar Fatma Nineden Acı Haber

Türkiye’nin en yaşlı insanları arasında olan, 115 yaşındaki Çınar Fatma Nine, hayatını kaybetti.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘Asırlık Çınar’ olarak bilinen Fatma Tekin’den acı haber geldi.

Fatma Nine

Altınsu köyünün yaşayan hafızası Tekin’in hayatını kaybetmesi, tüm köyü yasa boğdu.

Oğlu Faruk Tekin, annesi Fatma Ninenin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Annem 115 yaşlarındaydı. Babamı kaybettikten sonra 11 çocuğunu tek başına büyüttü. Vefat edene kadar aklı yerindeydi, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyordu. İki gün önce hastaneye götürdük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı” ifadelerini kullandı.

Nüfus kayıtlarında doğum yılı 1930 olarak görünen Farma Tekin, gerçek yaşının kimliğindekinden 20 yaş daha büyük olduğunu sık sık dile getiriyoryor.

O yıllarda kimliklerin yanlış tutulduğunu belirten Fatma Tekin, "Ben kimliğimi aldığımda 20 yaşlarındaydım” demişti.

11 çocuk annesi Tekin, 1984 yılında eşini hac ibadeti sırasında kaybettikten sonra çocuklarının sorumluluğunu tek başına üstlenmişti.

Kaynak: İHA