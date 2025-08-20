Afrika'da Ortaya Çıkarıldı: İnsan Atasına Ait Yeni Bir Tür Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kalıntılar, Etiyopya’nın Ledi-Geraru sahasından elde edildi. 2015–2018 yılları arasında toplanan dişler, 2013 yılında keşfedilen LD 350 çene kemiğiyle birlikte, bölgedeki erken Homo örnekleriyle aynı katmanda yer alıyor.

Nature dergisinde yayımlanan “Ledi-Geraru, Etiyopya’dan Yeni Australopithecus ve Homo Keşifleri” başlıklı çalışmayı Arizona Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar yürüttü. Bölge, Homo cinsinin en eski temsilcilerinin ve Oldowan taş aletlerinin bulunduğu alan olarak biliniyor.

Araştırmacılar, Lady Geraru sahasından çıkarılan dişlerin ünlü Australopithecus afarensis, yani “Lucy” ile değil, daha önce tanımlanmamış yeni bir türe ait olduğuna kanaat getirdi. Bu durum, türün 2,95 milyon yıl öncesinden önce var olmadığını da doğruluyor.

'İNSAN EVRİMİ DÜZ BİR ÇİZGİ DEĞİL'

ASU paleoekoloğu Kay Reed, keşfi değerlendirirken, “Bu bulgular, insan evriminin maymundan Neandertal’e ve modern insana doğrusal bir süreç olduğu yönündeki yaygın algıyı kırıyor. Evrim, farklı soyların tükenmesiyle şekillenen dallı bir ağaçtır” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMACILAR NE BULDU?

Yeni Australopithecus ve erken Homo türlerine dair tek kanıt şu anda on üç diş. Bu dişler, tür hakkında çıkarım yapmak için kritik önemde. Kesin tanımlama için ek fosil kalıntılarına ihtiyaç duyuluyor.

Araştırmacılar, buluntuları tarihlendirmek için feldispat kristalleri içeren volkanik külden yararlandı. Bu yöntem, fosillerin gömüldüğü kaya katmanlarının kesin yaşını belirlemeye ve antik homininlerin çevresini yeniden inşa etmeye olanak tanıyor. Ledi-Geraru’nun günümüzde kuru ve parçalanmış arazilerinin aksine, milyonlarca yıl önce nehirler ve bitki örtüsüyle kaplı göl alanları bulunuyordu.

Araştırmacılar ayrıca, yeni Australopithecus ile erken Homo türlerinin aynı yiyecekleri paylaşıp paylaşmadığını, rekabet edip etmediklerini anlamak için diş minesini incelemeye devam ediyor. Reed, “Her yeni bulgu, atalarımızın yaşamını daha doğru şekilde yeniden inşa edebilmemiz için bize yeni sorular ve veri yolları açıyor” diyor.

Lady-Geraru projesi, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları ve mezunlarının da aralarında bulunduğu geniş bir ekip tarafından yürütülüyor.