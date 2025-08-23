Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, kendisine ait pastanede çıkan tartışmada çalışanı Elif Kılıç ve arkadaşı Hasan Fırat’ı silahla vurdu. Ağır yaralanan iki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Üre ise kısa süre sonra aracında intihar ederek yaşamına son verdi.

Antalya’da yaşanan silahlı saldırı, üç kişinin ölümüyle sonuçlandı. Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54), kendisine ait pastanede çıkan tartışmada çalışanı Elif Kılıç (32) ve arkadaşı Hasan Fırat’ı (30) tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan iki genç, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Üre, aracında intihar ederek yaşamına son verdi.

Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre dehşet saçtı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Elif Kılıç ve arkadaşı Hasan Fırat pastanede sohbet ederken iş yerine gelen Kerim Üre ile Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Üre, yanında taşıdığı silahla ateş etti.

Öldürülen Hasan Fırat ve Elif Kılıç

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Kurşunların isabet ettiği Kılıç ve Fırat ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Üre aracıyla bölgeden ayrıldı. Habipler Mahallesi’nde aracını durduran Üre, tabancasını başına doğrultarak intihar etti.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Elif Kılıç ve Hasan Fırat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Antalya Cinayet
