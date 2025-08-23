Minguzzi Davası'na 'Sedat Peker' Dokunuşu... Avukatı Devraldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davasını sürpriz bir isim devraldı.

Rüşvete aracılık ettiği iddiasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanan avukat Rezan Epözdemir’in yerine, davayı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı olarak bilinen Ersan Barkın üstlendi.

AİLESİ DUYURDU

Minguzzi ailesi tarafından yapılan açıklamada, davanın takibini artık Av. Ersan Barkın’ın yürüteceği bildirildi. Barkın da görevi devraldığını şu sözlerle duyurdu:

“Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde, geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…”

Sedat Peker’in, cinayetin işlendiği ilk günlerde avukatı aracılığıyla Minguzzi ailesine ulaştığı ve her türlü hukuki süreçte yanlarında olacağını bildirdiği öne sürülmüştü. Bu iddia, Barkın’ın davaya dahil olmasıyla yeniden gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de sokak ortasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş ve bu cinayet kamuoyunda infial yaratmıştı. Davanın avukatı Rezan Epözdemir 'rüşvete aracılık' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

