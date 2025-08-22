Arazi Kavgasında Silahlar Konuştu! 2 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında sözlü başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların konuştuğu bir kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş., H.Ş., S.Ş. ve M.Ş. isimli kişiler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.Ş. ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yapılan aramalarda 8 ev, 5 araç ve sulama kanalında detaylı inceleme yapıldı.

Aramalarda 6 av tüfeği, 169 tabanca mermisi ve 26 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

