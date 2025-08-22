Artçılar Sürüyor... Sındırgı’da 4 Büyüklüğünde Deprem!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de artçılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.36’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-22
Saat:20:37:31 TSİ
Enlem:39.195 N
Boylam:28.17167 E
Derinlik:7.14 km
Detay:https://t.co/f1xIqAhc6r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin derinliğinin 14.5 KM olduğu kaydedildi.
Son Güncelleme: