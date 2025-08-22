Artçılar Sürüyor... Sındırgı’da 4 Büyüklüğünde Deprem! 

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Artçılar Sürüyor... Sındırgı’da 4 Büyüklüğünde Deprem! 
10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'de artçılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.36’da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 14.5 KM olduğu kaydedildi.

Deprem
