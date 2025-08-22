Bakan Güler İngiliz Mevkidaşı ile Görüştü

Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bölgesel meseleleri görüştü.

Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

