Bursa'daki 'Palyaço' Gizemi Çözüldü! Elindeki Bıçak Değil Kornaymış

Bursa’da sokakta oynayan çocukları korkuttuğu iddia edilen 17 yaşındaki M.D. yakalandı. Şüpheli ifadesinde, düğünlerde palyaço olarak çalıştığı ve elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu söyledi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı. 18 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak’taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü. Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

AYNI MAHALLEDE YAKALANDI

Muhtar Emine Aytekin’in şikayeti sonrasında, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. M.D. isimli şüpheli yine aynı mahallede yakalandı.

Animatör olduğunu ve düğünlerde palyaço olarak çalıştığını söyleyen M.D.’nin, ifadesinde, “Düğünlere, palyaço kıyafetimi giyerek, gidip, geliyorum. O gün sokaktan geçerken çocukları gördüm. Şaka yapma amacıyla saklandım. Sonra saklandığım yerden çıkıp, çocuklara doğru yine şaka yapmak için koşarken, çocuklar panik yapıp içeri girdi. Evin önüne gittiğimde, anneleri çocukların korktuğunu, buradan gitmem gerektiğini söyledi. Ben de özür dileyip, yoluma devam ettim.” dedi. M.D.’nin elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu söylediği de öğrenildi.

Kaynak: DHA