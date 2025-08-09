Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti... Sanıkların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada, sanıklara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, zanlıların olaydan önce bir parkta ateş yakarken görülmeleri dikkat çekti.

TÜBİTAK tarafından kurtarılan diğer kamera kayıtlarında ise şüphelilerin metro turnikesinden kaçak geçiş yaptıkları anlar yer alıyor.

'O PARKA HİÇ GİTMEDİK' DEMİŞLERDİ

Sanıkların 3'ü verdikleri ifadede 'o parka hiç gitmedik' demişlerdi. Görüntüler sonrası sanıkların cinayeti planladıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Mattia Ahmet Minguzzi

NE OLMUŞTU?

24 Ocak tarihinde Kadıköy Hasanpaşa’daki tarihi Salı Pazarı’nda, arkadaşlarıyla kaykay ekipmanları almak üzere bulunan Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Minguzzi, 17 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla bağlantılı olarak, Minguzzi’yi bıçakladığı tespit edilen 15 yaşındaki B.B. ile yere düştükten sonra tekme attığı belirlenen U.B. tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iki şüpheli hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talep etti.

B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de tutuklandı. Bu iki isim hakkında ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak: AA