Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti... Sanıkların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği dava kapsamında, sanıklara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada, sanıklara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, zanlıların olaydan önce bir parkta ateş yakarken görülmeleri dikkat çekti.

TÜBİTAK tarafından kurtarılan diğer kamera kayıtlarında ise şüphelilerin metro turnikesinden kaçak geçiş yaptıkları anlar yer alıyor.

'O PARKA HİÇ GİTMEDİK' DEMİŞLERDİ

Sanıkların 3'ü verdikleri ifadede 'o parka hiç gitmedik' demişlerdi. Görüntüler sonrası sanıkların cinayeti planladıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti... Sanıkların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1
Mattia Ahmet Minguzzi

NE OLMUŞTU?

24 Ocak tarihinde Kadıköy Hasanpaşa’daki tarihi Salı Pazarı’nda, arkadaşlarıyla kaykay ekipmanları almak üzere bulunan Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Minguzzi, 17 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla bağlantılı olarak, Minguzzi’yi bıçakladığı tespit edilen 15 yaşındaki B.B. ile yere düştükten sonra tekme attığı belirlenen U.B. tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iki şüpheli hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talep etti.

B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. de tutuklandı. Bu iki isim hakkında ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aileyi Tehdit Etmişti... Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Yeni GelişmeAileyi Tehdit Etmişti... Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Yeni GelişmeGüncel
Minguzzi Cinayeti Soruşturmasında Flaş GözaltıMinguzzi Cinayeti Soruşturmasında Flaş GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi
Son Güncelleme:
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Adana’da Kavurucu Sıcaklar: Termometreler 55 Dereceyi Gördü Termometreler 55 Dereceyi Gördü
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu! 40 Kişi Tutuklandı Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu! 40 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!