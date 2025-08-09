Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu! 40 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik geçen ay yaptığı operasyonlarda 121 olaya müdahale edilip 178 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 40'ı da tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu! 40 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı ortaklığında temmuz ayında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 121 olaya müdahale edilerek 178 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerin 40'ı tutuklandı, 138 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ise 173 gram metamfetamin, 104 gram esrar, 5 gram kokain, 2 gram bonzai, bin 165 kök kenevir, 22 adet uyuşturucu hap, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile gümrük kaçağı 80 litre alkol, 300 kilogram çay, 80 bin adet makaron, 5 bin 150 paket sigara, 180 adet elektronik sigara, 749 kilogram tütün, 159 kilo nargile tütünü, 596 adet elektronik malzeme, 89 adet akıllı cep telefonu, 28 adet akıllı saat, 4 adet ruhsatsız tabanca, 89 adet mermi ve 92 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

Ataşehir’de Seyir Halindeki Otomobil Alev AldıAtaşehir’de Seyir Halindeki Otomobil Alev AldıYurttan Haberler
Sakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını KaybettiSakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını KaybettiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Fenerbahçe'de Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Deprem! Mourinho 24 Milyon Euroluk Yıldızın Biletini Kesti: Gözüm Seni Görmesin 24 Milyon Euroluk Yıldızın Bileti Kesildi
Dalga Yüksekliği 3 Metreye Çıktı! 4 İlde Denize Girmek Yasaklandı Dalga Yüksekliği 3 Metreye Çıktı! 4 İlde Denize Girmek Yasaklandı
Aksaray’da 3 Araç Birbirine Girdi! 2’si Çocuk 5 Yaralı Aksaray’da 3 Araç Birbirine Girdi! 2’si Çocuk 5 Yaralı
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!